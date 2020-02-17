عمر هاشم: شرحت البخاري في 16 عاما ولم أجد به حديثا ضعيفا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أصحاب دعوات تنقيح أحاديث صحيح البخاري، لا يرقى فهمهم لتلك الأحاديث، مضيفا:" هؤلاء أُحسن الظن بهم، وهم جماعة يريدون أن يقدحوا في السُنة بصفة عامة، وربما بعضهم لا يرقى فهمهم لتلك الأحاديث، ولم يستسيغوها".

وأضاف هاشم في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، "أقول لمن يريدون أن يقدحوا في السُنة بصفة عامة، نحن نُحسن الظن بكم، وتعالوا إلى كلمة سواء، وارجعوا إلى شروح الكتاب، الذي شرحه الإمام حافظ بن حجر والعيني".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "عكفت على شرح صحيح البخاري لمدة 16 عامًا، وأخرجته في كتاب "فيض الباري في شرح صحيح البخاري"، يحوي 16 مجلدًا، كل مجلد في 300 صفحة، وكل حديث وقفت عنده وقفة تأمل وتدبر ونقد، وأقسم بالله أنني ما وجدت فيه حديثًا ضعيفًا".

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأٍسبق: "الآن نقول لهم ارجعوا لكتب الشروح، ستعرفون ما معنى هذا الحديث، وستجدون أنه لا يتناقض مع العقول أبدًا".