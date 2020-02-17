فرص التلوث أعلى في هذه المناطق.. ننشر تنبؤات جودة الهواء خلال 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار الـ3 أيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تشمل نسبة المركزات الموجودة في الهواء والمسئولة عن تركيز أو تشتيت الملوثات.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 48 ساعة تشمل يومي الاثنين والثلاثاء، على مختلف محافظات الجمهورية.

جودة الهواء الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة بالنسبة لمناطق شمال وغرب القاهرة، وجيدة بالنسبة لمناطق شرق ووسط وجنوب القاهرة، والعوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة في (المحلة - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس)، وسيئة في (كفرالشيخ - المنصورة - كفرالزيات - البحرية)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة في (بني سويف - الفيوم - سوهاج - أسيوط - المنيا)، وسيئة في قنا والأقصر، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء جيدة في مرسى مطروح وسيئة في الإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة في بورسعيد، ومتوسطة في (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء)، وسيئة في جنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية الهواء الثلاثاء

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة في دمياط، ومتوسطة في (الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وسيئة في كفرالشيخ والمنصورة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة في جميع محافظات الصعيد (أسوان - بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة مرسى مطروح، وسيئة في الإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، وسيئة في شمال وجنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا إلا أنها تكون مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

وكشف مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، عن تفاصيل تنبؤات نوعية الهواء التي تصدرها وزارة البيئة بشكل يومي بالنسبة لمختلف مناطق الجمهورية.

وقال مراد، لمصراوي، إن التنبؤات بنوعية الهواء تعتمد على 3 ألوان رئيسية وهي الأحمر والأصفر والأخضر ويتم التقييم لكل لون بدرجات معينة، حيث يشير الأحمر لمستويات مرتفعة والأصفر متوسطة والأخضر جيدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، أن هذه النسب لا تعني أن الهواء ملوث، ولكنها تعطي مؤشرات على إمكانية تلوث الهواء ومتوسياته في كل منطقة حسب مؤشرها، لافتًا إلى أن التنبؤات تعتمد على تحليل وفحص العوامل الجوية التي تساعد على تركيز الجزيئات الملوثة أو تشتيتها.

وتابع: "في حالة الإشارات باللون الأحمر إذا حدث تلوث ناتج عن حرق قمامة أو عوادم سيارات أو غيرها من مصادر التلوث الأخرى تككون نسبة تركيز الملوثات في هذه المنطقة أعلى نتيجة لسوء العوامل الجوية التي تساعد على تشتيت الملوثات ومنها التهوية الجيدة والرطوبة، وإذا كانت باللون الأخضر ونتج تلوث عن أي من مصادر تكون نوعية الهواء جيدة في هذه المنطقة مما تساعد على تشتيت الملوثات وبالتالي التقليل من أضرارها".

وأكد مصطفى مراد: "اللون الأحمر معناه إن الظروف غير مناسبة وليس بالضرورة الجو سيء، لكن إذا كانت الظروف غير مناسبة في حالة وجود مصادر تلوث ننبه إن لو في مصادر للتلوث ممكن تكون في زيادة في التركيز للملوثات وبالتالي زيادة في الضرر".

وأشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على صحة المواطنين: "لو فيه نوبة تلوث كبير زي ما كان بيحصل أيام السحابة السوداء بنعمل بيان مخصوص نقول فيه توجيهات وتنبيهات، اللي بيظهر مؤشر لفكرة وجود تناسب أو غير تناسب لتركيز الملوثات".