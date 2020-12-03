"الزراعة" تنظم الملتقى الإرشادي لبحوث الصحراء في برج العرب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن وزارة الزراعة تكثف الجهود الارشادية لنقل المخرجات البحثية إلى حيز التطبيق، حيث عُقد الملتقي الارشادى بمدينة برج العرب بالاسكندرية بحضور المهندس طارق زكي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وجاء الملتقى تحت عنوان "حشائش الباذنجان البري (بندورة الديب) الغازية: المخاطروالمكافحة".

وذلك ضمن انشطة المشروع البحثى "البيئة الذاتية وتحسين كفاءة المبيدات العشبية لمكافحة حشائش السولانم إليجنفوليم الغازية الممول من صندوق دعم المشروعات (STDF )، استهدف الملتقي التوعية بمخاطر حشائش الباذنجان البرى الغازية.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز بلح أستاذ وقاية النبات بمركز بحوث الصحراء والباحث الرئيسي للمشروع،صباح الخميس، بمشاركة مزارعين ومستثمرين ومهتمين بالشأن الزراعي فى برج العرب والإسكندرية، والتعرف على مخاطر هذه الانواع من الحشائش الغازية والتى تمثل واحدة من اهم محددات التنمية فى المناطق حديثة الاستصلاح.

وأوضح عبدالعزيز، أن التعامل معها بالطرق التقليدية او اهمالها يساعد فى انتشارها وغزوها لمناطق جديدة كما تحول دون زراعة انواع متعددة من المحاصيل وتحقيق عائد الاقتصادي وفى النهاية تصحرهذة المناطق المصابة كما تذيد من تكاليف الانتاج الزراعى من خلال زيادة نفقات المكافحهة بها كما تتطلب جهودا اضافية فى التخلص منها.

وأشار إلى ضرورة التعرف على جميع مراحل نمو حشائش بندورة الديب الغازية، والمبيدات المستخدمة فى مكافحتها ووضع خطة للتعامل معها علي أسس علمية، كما اشتمل اللقاء على نقاش مفتوح تطرق الى موضوع الملتقي وموضوعات اخرى ذات صلة بمجالات وقاية النبات.​