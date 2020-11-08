وزيرة الصحة: تعاقدنا على توفير لقاحات "كورونا" فور ثبوت فاعليتها

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم التعاقد مع هيئة "الكوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية؛ لتوفير عدد كافٍ من لقاحات فيروس كورونا فور ثبوت فاعليتها.

ولفتت الوزيرة إلى تعاون مصر مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات؛ تمهيدًا للتصنيع، كما تشارك مصر مع دول العالم في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة (من أجل الإنسانية).

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأكدت الوزيرة استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد؛ والتي بدأت في بعض دول العالم، مشيرةً إلى المتابعة اليومية الدقيقة من قِبل القيادة السياسية، ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة خطة الدولة وكل الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كل التحديات، منوهةً باهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة فيروس كورونا، ووضعه ضمن أولوياتها.