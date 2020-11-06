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قسط يصل لـ 2970 جنيها شهريا.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل "فيديو"

02:21 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
قسط يصل لـ 2970 جنيها شهريا.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل "فيديو"

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في عدد من المدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض+ دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وتطرح تلك الوحدات لأول مرة من جانب الوزارة، حيث تمثل شريحة من المواطنين بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

ونشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر صفحته على موقع يوتيوب فيديو توضيحي يتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل وذلك للمساحات 100 و110 و120 مترا.

وأوضح الصندوق، أن متوسط الأقساط الشهرية للوحدة السكنية من 1490 جنيها وحتى 2970 جنيها، وذلك على أقساط لمدة 20 عاما.

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