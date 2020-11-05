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كورونا في 24 ساعة| أكثر من 200 إصابة والموجة الثانية أكثر إرهاقا.. وهكذا تحمي نفسك في الشتاء

07:02 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| أكثر من 200 إصابة والموجة الثانية أكثر إرهاقا.. وهكذا تحمي نفسك في الشتاء

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالات.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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