كورونا في 24 ساعة| أكثر من 200 إصابة والموجة الثانية أكثر إرهاقا.. وهكذا تحمي نفسك في الشتاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

تجاوزنا 200 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

نصائح للتخفيف من التوتر مع الموجة الثانية من الإغلاق بسبب كورونا

"أوروبا متبهدلة"..تامر أمين محذرًا المصريين من الموجة الثانية لكورونا

نظام متطور يحدد الإصابة بكورونا بصوت السعال

"وصل سعره لـ 1500 جنيه"..الحق في الدواء: "القبض على أحد مروجي مصل الأنفلونزا الموسمية على الإنترنت"

"كورونا اليوم": الموجة الثانية أكثر إرهاقا.. وهكذا تحمي نفسك من الشتاء

تونس: هدفنا تقليص عدد الوفيات والحالات الخطرة وخفض حدة انتشار كورونا

فوز مرشح بمقعد في "النواب الأمريكي " بعد وفاته بفيروس كورونا

هولندا تنفذ إجراءات الإغلاق للتصدي للموجة الثانية من كورونا

أوقاف جنوب سيناء تستعد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

إيطاليا تحظر التجول مساءً في جميع أنحاء البلاد لـ"خنق كورونا"

ثاني أعلى حصيلة يومية.. الولايات المتحدة تسجل إصابات جديدة بكورونا

للمرة الثانية.. وزير الخارجية الألماني يدخل في حجر صحي بسبب كورونا

الدنمارك تعتزم إعدام كل حيوانات المنك بسبب "كورونا"

جسم مضاد للمناعة.. تحديد سبب جديد لجلطات الدم الناتجة عن كورونا

الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

رئيس فريق لقاح أوكسفورد: فرصة ضئيلة لطرح اللقاح قبل عيد الميلاد

الفاتيكان يغلق متاحفه بسبب تفاقم أزمة كورونا

وسائل إعلام عبرية: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا