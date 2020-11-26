أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مرصد الكهرباء: 16 ألفا و505 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

02:13 م الخميس 26 نوفمبر 2020
مرصد الكهرباء: 16 ألفا و505 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الكهرباء

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الخميس، بلغت 16 ألفا و505 ميجاوات.

وأشار المرصد، إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألف ميجاوات مقابل 23 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و700 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

الكهرباء وزارة الكهرباء

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تسير 53 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا