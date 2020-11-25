وكيل اقتصادية النواب: السيسي قدم روشتة مواجهة شاملة ضد كورونا

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، بإعطاء أهمية قصوى لتنفيذ الرسائل المهمة والعاجلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عبدالحميد، في بيان: "هناك اقتصاديات لدول كبرى ومتقدمة عانت وانهارت بسبب التهاون مع مواجهة فيروس كورونا".

وناشد جميع المواطنين، الحرص والاهتمام بهذه الرسائل العاجلة من الرئيس معتبرا أنها أفضل روشتة للمواجهة الحقيقية والشاملة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأشاد بحرص الرئيس على توجيه التحية والتقدير والاحترام للأطقم الطبية على جهودها المستمرة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا حينما تحدث عن استمرار الوباء وأن حرصنا يجب أن

​يستمر للحفاظ على أنفسنا.

واختتم: "علينا أن نعي جيدا رسالة الرئيس التي قال فيها يجب ألا نجلس في الأماكن المغلقة كثيرا ​وعلينا احترام التباعد الاجتماعي وألا نعتبر الماسك وسيلة مزعجة.