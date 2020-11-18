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الأوقاف: التعاقد مع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لإنتاج 14 ألف زي أزهري للأئمة

10:32 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الأوقاف: التعاقد مع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لإنتاج 14 ألف زي أزهري للأئمة

مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، التعاقد مع مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتنفيذ أربعة آلاف زي أزهري كمرحلة أولى، وأكثر من عشرة آلاف مرحلة ثانية.

وتفقد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات ووفد الأربعاء، خط إنتاج الزي الأزهري بالمصنع، ومتابعة مراحل إنتاج وتفصيل وتنفيذ الزي الأزهري لأئمة الأوقاف، حيث كان في استقباله عبد الحليم النجار العضو المنتدب التجاري، والمهندس عصام العزب رئيس قطاع البيع المحلي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة، واهتمامًا بتوفير أفضل وأجود الأنواع لهم.

وزارة الأوقاف مصنع المحلة للغزل والنسيج المحلة الكبرى زي أزهري

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