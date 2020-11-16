"ائتلاف أولياء أمور مصر" يطالب وزير التعليم بتوفير قلم جديد للتابلت

كتب- محمد سامي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير قلم جديد للتابلت.

وأضافت "الحزاوي"، خلال حديث لها اليوم الإثنين، أن هناك أسئلة مقالية سوف تتطلب ذلك أو على الأقل توفير بديل عالي الجودة بسعر مناسب للطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانويين ستكون بها أسئلة مقالية.

وتابعت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر أن "طلاب الصفَّين الأول والثاني الثانويين اشتكوا من القلم وصعوبة الكتابة به، وأن الخط يكون سيئًا جدًّا"، بالإضافة إلى أن هناك بعض الطلاب قد استعانوا العام الماضي بـ(الجزر) للكتابة في الامتحان.

وأشارت الحزاوي إلى أن هناك حلًّا آخر، وهو أن يكون حل الأسئلة المقالية بالكيبورد الخاص بالتابلت ولا داعي لاستخدام القلم في الحل.

وطالبت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة بالسماح للطلاب باستخدام ورق لعمل مسودة في امتحانات الرياضيات في سؤال الاختيار من متعدد MCQ، حيث تتطلب خطوات للوصول إلى الإجابة، ويصعب عمل ذلك على التابلت.