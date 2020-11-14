حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. وإصابة 39 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بقنا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة عليى لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 38 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بقنا

لقيت طفلة مصرعها، أصيب 38 قبطيًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في انقلاب اتوبيس نقل سياحي خلال عودتهم من احتفال مولد مارجرجس بدير المحروس بغرب قنا، جراء السرعة المفرطة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي: لبينا دعوة الرئيس للتجديد وتوسعنا في الاستعانة بالعديد من التخصصات لإصدار الفتاوى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤسسات الدينية لبت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتجديد الخطاب الديني ولم تحتكر فهم الواقع وتقصره عليها فقط، بل توسعت في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية وغيرها للحفاظ على الثوابت، وهو ما تفعله دار الإفتاء المصرية عند إصدار الفتاوى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التعليم: الوزير وافق على خصم 50% من الاشتراك السنوي لطلاب الخدمات

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيض نسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي المقرر على طلاب فصول الخدمات الفنية، والبالغ 1500 جنيه ابتداء من العام الدراسي 2020 /2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بولاق الدكرور وبشتيل وفيصل".. قطع التيار الكهربائي عن 45 منطقة وشارع بالجيزة غدًا السبت

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتحقيقًا لرؤية وزارة الكهرباء في هذا الخصوص، سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لا تقتربوا من أعمدة الإنارة.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف أماكن سقوط الأمطار

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الهيئة نشرت خريطة الأمطار المتوقع سقوطها على السواحل الشمالية، والتي من المتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة، خاصة يومي السبت والأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الرياضة: سأخضع لمسحة كورونا بعد إيجابية عينة صلاح

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه بمنتهي الشفافية تم الإعلان عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه التقي نجم ليفربول مرتين خلال زيارته للمنتخب والثانية خلال حفل تكريمه وفي المرتين كان هناك تشديد في الإجراءات الاحترازية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحالف العربي: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

فرنسا تعلن عن مقتل قيادي إرهابي في مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الجمعة أن القوات الفرنسية قتلت قياديا إرهابيا بارزا في مالي الأسبوع الجاري.

وجرى تعريف الهدف باسم "باه أج موسى"، الزعيم العسكري لجماعة "أر في أي إم" الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وقالت بارلي إنه كان وراء هجمات عدة على القوات المالية والدولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النتائج النهائية المتوقعة للانتخابات الأمريكية: فوز بايدن بـ 306 مقابل 232 صوتا لترامب

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتا، وفقا لحصيلة من التوقعات الإعلامية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

منح "تيك توك" تمديدًا لمدة 15 يومًا في الولايات المتحدة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إن شركة "بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، حصلت على تمديد لمدة 15 يوما على الموعد النهائي للبيع القسري، قبل فرض حظر محتمل على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: لن نفرض إغلاقاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته لن تفرض إغلاقاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للتفاصيل.. اضغط هنا