الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" لحين التحويل لكروت "ميزة"



كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة" لحين تحويلها لكروت "ميزة"، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة" لحين تحويلها لكروت "ميزة"، مُشددةً على استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، مُوضحةً أن عملية تحويل البطاقات لكروت "ميزة" ستتم على مراحل مختلفة، بحيث يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي، لحين استلام كروت "ميزة" وتنشيطها للصرف، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالي.

وفي سياق متصل، فإن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي الوزارة (moss.gov.eg).