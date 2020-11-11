تنفيذا لتكليفات الرئيس.. "اقتصادية النواب" تطالب بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

كتب- مصراوي:

قال محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء ناقش قضايا مهمة خلال اجتماعه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في المجالات كافة.

وطالب عبدالحميد، في بيان له، اليوم الأربعاء، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة الحقيقية من الأصول المملوكة للدولة في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن تطبيق هذه التكليفات على أرض الواقع يحقق مكاسب متعددة لصالح الاقتصاد المصري.

وأشاد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب باستعراض وزير الزراعة مكونات المشروع؛ والذي يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة في الاستزراع السمكي واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعي بأهمية الاستزراع السمكي بمصر والدول العربية، وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلًا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلي وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.

وتابع عبدالحميد بأن هناك العديد من الأصول غير المستغلة داخل العديد من مؤسسات الدولة التنفيذية، مطالبًا الحكومة بوضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة؛ لإنجاز هذا الملف الذي يجب أن يكون واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على إنجاز هذا الملف.

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