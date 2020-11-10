شكاوى الأعلى للإعلام توصي بحجب حساب أبوالمعاطي زكي على فيسبوك

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكاوى مرتضى منصور، ضد الكاتب الصحفي أبوالمعاطي زكي، والذي اتهم إياه "باستغلال قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك والصفحة الشخصية له لسبه ومجلس إدارة نادي الزمالك".

وبحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، تبيّن للجنة الشكاوي بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى، وأوصت بحجب قناة "نجم الجماهير" على اليوتيوب وصفحة "نجم الجماهير" على الفيسبوك وصفحة أبو المعاطي زكي الشخصية على الفيسبوك.

كما أوصت اللجنة بعرض الأمر على اجتماع المجلس لبحث حجب قناة "كورة بلدنا" على اليوتيوب وقناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، حيث تبين أن عبد الناصر زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة للشاكي وذلك بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية.

وكان المجلس قد قرر وقف برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك لمدة أسبوعين، وذلك في الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث تبين للجنة قيام البرنامج بمخالفة الأكواد والمعايير، ولتوجيه اتهامات له دون سند أو دليل وتناوله رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية بألفاظ خارجة.

وتلقى المجلس شكوى من الكاتب وحيد حامد ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منهم، مما يعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

ويعقد المجلس اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.