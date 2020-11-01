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غرامة تصل لمليوني جنيه.. سياحة النواب تقر عقوبات على شركات العمرة المخالفة

01:31 م الأحد 01 نوفمبر 2020
غرامة تصل لمليوني جنيه.. سياحة النواب تقر عقوبات على شركات العمرة المخالفة

النائب عمرو صدقي

مصراوي

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو صدقي، على فرض غرامة على الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ووافقت لجنة السياحة وفقا جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى في حالة العود.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

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