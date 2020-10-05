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اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

08:00 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج

وقّع الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية، التي مثّلها الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين وتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور إسماعيل فرج على أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العلمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الأكاديمية الدائم على توطيد أواصر التعاون المشترك مع شركائها من المؤسسات العلمية والبحثية على المستويين المحلي والإقليمي، والذين يؤدون دورًا مهمًا في منح فرصة تبادل الخبرات العملية وتوظفيها في خدمة العلم وبناء الإنسان.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الزيارات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة بمجالات تكنولوجيا الفضاء، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية والبحثية والفنية المتوفرة لدى الجانبين وإعداد برامج متخصصه للعاملين في المجالات ذات الصلة بعلوم الفضاء.

إسماعيل فرج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وكالة الفضاء المصرية

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