حدث ليلاً| انخفاص إصابات كورونا وتعليق البرلمان على إيقاف مرتضى منصور

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان حالات كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.

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أول تعليق من البرلمان على قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، الأحد، في أول تعليق من البرلمان، خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

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أول تعليق لمرتضى منصور على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه 4 سنوات

قال النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أي مؤسسة رياضية لا تحترم الدستور ولا القانون ولا أحكام القضاء تذهب إلى مزبلة التاريخ بحسب قوله.

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عمرو أديب يذيع تسجيلات صوتية تفضح الإخواني الهارب عبد الله الشريف

أذاع الإعلامي عمرو أديب تسجيلات صوتية، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، لإحدى الفتيات تتحدث فيه عن علاقتها بالإخواني الهارب في قطر عبد الله الشريف، تروى فيها تفاصيل علاقتهما سويا.

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توخوا الحذر.. "الإنتاج الإعلامي" تحذر من إعلانات وهمية تستغل اسمها عبر مواقع التواصل

حذرت مدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان لها أمس الأحد، من محاولات الزج باسمها، من قَبل بعض الأشخاص ممن يقومون بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مدينة الإنتاج، في الترويج لاستضافة عدد من المشاهدين لعرض منتجاتهم أو عمل برامج تدريبية لهم مقابل أجر.

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وزير التعليم يعلن موعد نتيجة امتحان الـ EST للالتحاق بالجامعات

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية.

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هل يحق لمرتضى منصور الطعن على قرار الأوليمبية بإيقافه؟ فتحي سرور يحسم الجدل

علق الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، على العقوبات التي أقرتها اللجنة الأوليمبية على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، بإيقافه لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

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كورونا عربياً: عمان تتجاوز عتبة 100 ألف حالة.. ومنحنى الإصابات في العراق يواصل الانخفاض

سجّل منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19" في الدول العربية، صعوداً لافتاً، ليوم أمس 4 أكتوبر الجاري، بعد تسجيل 15 ألفاً و322 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي المُصابين إلى مليون و719 آلاف و308 حالة.

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سلطات ولاية نيوجيرسي الصحية تتولى تتبع مخالطين حضروا حدثا لترامب

حصلت السلطات الصحية في نيوجيرسي على قائمة تضم 206 أفراد حضروا أحداث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الذي ثبتت فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقوم السلطات في الولاية بتتبع المخالطين.

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أطباء ترامب يعربون عن تفاؤلهم بشأن صحته رغم التساؤلات بشأن العلاج

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن حالة الرئيس "استمرت في التحسن"، لكنه أعلن أن مستويات الأكسجين لديه انخفضت في اليوم السابق، وبالتالي فهو يتلقى الآن العلاج بالستيرويد.

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ترامب يخرج من المستشفى العسكري ويحيي مؤيديه (فيديو)

خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مستشفى والتر ريد العسكري، بعد قضاء نحو يومين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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