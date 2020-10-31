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بعد توقعات زيادة الإصابات بمصر.. برلماني يحذِّر من التهاون بـ"كورونا"

04:13 م السبت 31 أكتوبر 2020
بعد توقعات زيادة الإصابات بمصر.. برلماني يحذِّر من التهاون بـ"كورونا"

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

مصراوي
حذَّر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، جميع المصريين من التهاون بفيروس كورونا، مطالبًا من الجميع الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ خصوصًا بعد توقعات منظمة الصحة العالمية زيادتها في مصر.

وأعرب عامر، في بيان له أصدره اليوم السبت، عن أسفه الشديد لتهاون البعض بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال لم يعد هناك الاهتمام الحقيقي من المواطنين بارتداء الكمامات بصفة عامة وداخل وسائل النقل؛ مثل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل العام بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.

وطالب البرلماني الأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل مَن يتهاونون ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا، مؤكدًا أنه لا أحد يعرف موعد ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر ومدى حدوثها من عدمه؛ ولكن علينا جميعًا أن نستعد لأي سيناريوهات متعلقة بهذا الملف الخطير الذي لا يزال يحير العالم كله.

فرج عامر فيروس كورونا

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