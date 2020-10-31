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"مصر للطيران" تسيِّر 48 رحلة دولية تقل 4900 راكب.. غدًا

04:01 م السبت 31 أكتوبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 48 رحلة دولية تقل 4900 راكب.. غدًا

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 48 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4900 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، تورونتو، بيروت، بغداد، إربيل، إنجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، روما، ميونخ، فرانكفورت، ميلانو، جدة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، عمان، الدمام)، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران حركة الطيران فيروس كورونا

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