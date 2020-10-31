"الإنتاج الحربي" والشركات الأوكرانية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما

كتب- محمد سامي:

استقبلت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم السبت، وفدًا أوكرانيًّا رفيع المستوى برئاسة Ihor Zhovkva، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات الدولية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" والجانب الأوكراني.

وتم تأكيد، خلال اللقاء، وجود علاقات تعاون مثمرة بين الجانبين وتطلع "الإنتاج الحربي" إلى تطوير هذه العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المدنية ونقل التكنولوجيا الأوكرانية المتقدمة إلى "الإنتاج الحربي"، والتعاون المشترك لإنتاج منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة، كما تم تأكيد حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع الشركات العالمية؛ لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وتم استعراض موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأوكرانية في عدد من المجالات، وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العسكري وكذا في المجال المدني؛ خصوصًا التعاون في مجالَي الصُّلب وترشيد الطاقة، وتم التأكيد أن مصر تعد سوقًا واعدة ويمكن اعتبارها مركزًا للانطلاق إلى أسواق الدول العربية والإفريقية المحيطة.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى وجود علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وأوكرانيا وتعاون اقتصادي وصناعي متميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، وتم التنويه بأن زيارة الوفد الأوكراني إلى مصر تأتي من منطلق حرص الجانب الأوكراني على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات التصنيعية، وتم تأكيد اهتمام عدد من الشركات الأوكرانية بالتعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي؛ لما تتميز به من إمكانات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالٍ وما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، كما تم تأكيد رغبة الجانب الأوكراني في أن يكون التعاون بين الجانبين قائمًا على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية قيام الوفود الفنية من الجانبين بتبادل الزيارات واللقاءات؛ لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك، والدراسة المتعمقة لموضوعات التعاون المقترحة؛ لتعزيز ودفع التعاون المشترك إلى الأمام.