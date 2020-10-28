عمال اليومية والسائقون.. فئات محرومة من إجازة المولد النبوي

كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت الحكومة والقطاع الخاص قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذا التوقيت، تحرم مجموعة من الوظائف أصحابها من الإجازات الرسمية كل عام، لعدد من الأسباب منها اغتنام فرصة مناسبة للبيع لتحقيق الربح الوفير، وكذلك طبيعة العمل التي تفرض على من يعمل فيها وتمنعه من الإجازة، وجزء ثالث يكون مجبر على العمل بسبب ظروفه المادية الصعبة.

ويرصد "مصراوي" الفئات المحرومة من الإجازة على النحو التالي:

1- رجال الجيش

لا يترك معظم الجنود في الجيش وحداتهم في الإجازة الرسمية ويقضونه مثل معظم الأيام في العمل والخدمات.

2- رجال الأمن (عام وخاص)

يقع على عاتق رجال الأمن سواء العام أو الخاص، حماية المواطنين خلال الإجازة من أي طارئ خارج عن القانون، بجانب تأمين الأحياء السكنية فتجدهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه المواقف.

3- الصحفي والمذيع

يكلّف الصحفي أو الإعلامي بتغطية الأعمال وأجواء العطلة من بيع وشراء وغيرها من خلال نقل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

4- الأطباء والممرضات

يحرم بعض الأطباء والممرضات من الحصول على هذه الإجازة، فهم على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية.

5- رجال الإسعاف

يحرم رجال الإسعاف من إجازة "المولد النبوي" نتيجة توصيل الحالات المرضية إلى المستشفيات لإنقاذ المصابين بأي حادث أو أزمة صحية مفاجئة.

6- عمال المطافئ

يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، كونهم على أهبة الاستعداد لتلقي أية بلاغات عن حدوث حرائق في أي مكان.

7- السائقون (عام وخاص)

يحرم سائقو الحافلات وسيارات الأجرة في الإجازات الرسمية من الحصول عليها نتيجة نقل الركاب إلى الأماكن التي يرغبون التوجه إليها، فيبدأون عملهم من الصباح حتى المساء في نقل المواطنين.

8- عمال المطاعم والكافيهات والمحلات

يحرم العاملون في المطاعم من الحصول على الإجازات الرسمية نتيجة طبيعة عملهم والإقبال على الشراء خاصة في هذه المناسبة من شراء حلويات المولد.

9- عمال المنتزهات والملاهي

على غرار عمال المطاعم، يُحرَم عمال المنتزهات والملاهي من إجازة العيد، لكنهم لا يُحرَمون لحظات السعادة والفرح والأجواء الاحتفالية، بل يكونون الأقرب منها وأحد أسبابها.

10- عمال محطات الوقود

لا تتوقف وسائل المواصلات العامة والخاصة عن العمل في هذه الإجازة، ولا يتوقف أصحاب السيارات عن تعبئة الوقود على الطرق، لذا يبقى عمال محطات الوقود الأكثر عملا في هذه الإجازة.

11- عمال النظافة

يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، نتيجة عملهم في أصعب المهن وأهمها وهي نظافة الشوارع والأماكن العامة.

12- خدمة العملاء

يحرم العاملون في خدمة العملاء في شركات المحمول وغيرها من الشركات العاملة في خدمة الجماهير.

13- عمال المخابز.

يحرم العاملون في أفران المخابز (العيش) من إجازة المولد النبوي، نتيجة عملهم وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بشكل دائم.

14- رجال المرور

يحرم رجال المرور من إجازة المولد النبوي، نتيجة طبيعة عملهم لتيسير حركة السيارات في الطرق العامة وتسهيل الحركة أمام المواطنين.

15- عمال اليومية

يحرم عمال اليومية (العمالة غير المنتظمة) من الإجازة الرسمية نتيجة عملهم الشاق الذي يستلزم النزول للعمل والحصول على أموال لسد احتياجاتهم اليومية.