رسميا.. لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 100 مادة وتقر 14 لجنة نوعية

مصراوي

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، من أول 100 مادة في اجتماعها الثاني، الذي عقد الثلاثاء، وتضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتى 100، بعد أحسم أول 35 مادة بالاجتماع الأولي الأحد الماضي، على أن يعقد الاجتماع الثالث، الأحد المقبل.

وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخرى بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها للتغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها، وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعيةاللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.