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وزير التعليم يرد على شائعة وجود خطأ في كتاب الدين الإسلامي لخامسة ابتدائي

10:14 ص الإثنين 26 أكتوبر 2020
وزير التعليم يرد على شائعة وجود خطأ في كتاب الدين الإسلامي لخامسة ابتدائي

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

أسامة علي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود خطأ في كتاب التربية الاسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.

كانت صفحات السوشيال ميديا تداولت تدوينات حول وجود خطأ في الصفحة الـ67 بكتاب التربية الدينية الإسلامية في سورة التكوير، حيث تمت كتابة الآية رقم 24 ناقصة، فمكتوب في الكتاب : {وما هو بضنين} رغم أن الآية من المفترض ان تكتب كما يلي {وما هو على الغيب بضنين}.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر أحد جروبات المعلمين على تطبيق واتساب أن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام ٢٠١٦م، وتم تدارك الأمر عندهم بعد ذلك، ومؤخرا قامت الأطراف المتنازعة في اليمن باستغلال الصورة القديمة لاتهام الطرف الآخر بالتسبب في هذا الخطأ.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول، مطالبا عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان وزارة التربية والتعليم المصرية، أو التأكد من الكتب المقررة في المدارس المصرية هذا العام.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتاب الدين الإسلامي الصف الخامس الابتدائي

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