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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير الأوقاف قبيل افتتاح مؤتمر الخرطوم

03:24 م السبت 24 أكتوبر 2020
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير الأوقاف قبيل افتتاح مؤتمر الخرطوم

الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي

كتب- محمود مصطفى:

التقى الفريق أول محمد حمدان دفلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان، السبت، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هامش افتتاح مؤتمر الخرطوم الذي يعقد تحت عنوان : " الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".

وحضر اللقاء، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح أحمد، ووزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي، ودار الحديث حول متانة العلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية ولا سيما في قضايا التجديد ونشر معاني الوسطية والتسامح وقبول الآخر.

وبحسب بيان، أكد وزير الأوقاف بأن مصر والسودان في خندق واحد ومصير مشترك، وهو أيضا ما يؤكد عليه كل الأشقاء السودانيين، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين الشقيقتين.

محمد حمدان دفلو السودان افتتاح مؤتمر الخرطوم وزير الأوقاف

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