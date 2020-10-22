وزير الأوقاف: حريصون على بناء الوعي المجتمعي والحياد والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية

كتب- محمود مصطفى:



أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية الوعي في بناء الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر، وحرص الوزارة على تثقيف المجتمع وبنائه معرفيا من خلال صحيح الدين والفكر المستنير.



وأوضح وزير الأوقاف، في كلمته بالندوة الثانية للحوار الثقافي الذي تنظمه الوزارة اليوم ويشارك فيها الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قضية الوعي المجتمعي والثقافي للمواطنين تعد أحد القضايا المصيرية التي تؤثر تأثيرا قويا في بناء الدولة وبصفة خاصة حالة مصر التي تستهدف من بعض الدولة بصورة مباشرة من خلال محاولة التأثير في عقول الشباب بالسموم التي تعمل تلك الجهات مع جماعات الشر والفتنة والإرهاب على بثها في المجتمع.



ودعا وزير الأوقاف المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية لإظهار الصورة الحقيقية والحضارية للشعب المصري وعزمه على بناء دولته والحفاظ عليها قوية أبية، مؤكدا على حرص وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن ما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليمات الوزارة في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.



وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي.



وتابع وزير الأوقاف: "ومع هذا نؤكد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء .



وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الوعي المجتمعي بقضية الزيادة السكانية وما لها من خطورة وانعكاسات سلبية على تحقيق التنمية في البلاد بسبب ما تلتهمه من موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى العمل على تحسين الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات وبناء الدولة القوية.

