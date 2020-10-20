دليل الناخب| 362 مرشحًا يتنافسون على 25 مقعدًا فرديًّا بالجيزة.. تعرف عليها

كتب- محمد سامي:

يبدأ غدًا، ولمدة ثلاث أيام، تصويت المصريين في الخارج في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب؛ والتي يتم إجراؤها في 14 محافظة؛ هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. كما يبدأ التصويت في الداخل يومَي 24 و25 من الشهر الجاري.

يتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحًا في 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى، كما تتنافس 4 قوائم بواقع قائمتَين في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع الإسكندرية وغرب الدلتا.

وحتى لا يبطل صوت الناخب في انتخابات مجلس النواب، يجب أن يقوم بإبداء رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردي، باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة، وسيكون ذلك موضحًا في الورقة الانتخابية.

ويقدم "مصراوي" دليلًا للناخبين في محافظة الجيزة، والتي يتنافس فيها 362 مرشحًا على 25 مقعدًا انتخابيًّا بالنظام الفردي، بواقع ما يقرب من 15 مرشحًا علي المقعد الواحد، موزعين على 12 دائرة انتخابية تتوزع كالتالي:

1- دائرة أبو النمرس تضم (مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية)، ويتنافس فيها 22 مرشحًا، ومخصص لها مقعدان فقط، وعلى الناخب أن يختار مرشحَين فقط.

2- دائرة أطفيح، وتشمل مركز شرطة أطفيح، ويتنافس فيها 13 مرشحًا، ومخصص لها مقعد واحد، وعلى الناخب اختيار مرشح واحد.

3- دائرة أول أكتوبر، وتضم أقسام الأهرام- حدائق أكتوبر- أول أكتوبر- ثان أكتوبر- ثالث أكتوبر- أول الشيخ زايد- ثاني الشيخ زايد- الواحات البحرية، ويتنافس فيها 50 مرشحًا، ومخصص لها 3 مقاعد، وعلى الناخب أن يختار ثلاثة مرشحين.

4- دائرة إمبابة، وتضم قسم إمبابة، ويتنافس فيها 19 مرشحًا، ومخصص لها مقعدان على النظام الفردي، وعلى الناخب اختيار مرشح واحد فقط.

5- دائرة البدرشين، وتضم مركزَي: البدرشين- العياط، ويتنافس فيها 28 مرشحًا، ومخصص لها 3 مقاعد، وعلى الناخب أن يختار 3 مرشحين.

6- دائرة الجيزة، وتضم أقسام: الجيزة- الدقي- العجوزة، ويتنافس فيها 19 مرشحًا، ومخصص لها مقعدان، وعلى الناخب أن يختار مرشحَين.

7- دائرة الصف وتضم مركز شرطة الصف، ويتنافس فيها 18 مرشحًا ومخصص لها مقعد واحد، وعلى الناخب أن يختار مرشحًا.

8- دائرة العمرانية، وتضم قسمَي: العمرانية- الطالبية، ويتنافس فيها 35 مرشحًا، ومخصص لها مقعدان، وعلى الناخب أن يختار مرشحَين.

9- دائرة الوراق، وتضم مركز أوسيم وقسم الوراق، ويتنافس فيها 61 مرشحًا، ومخصص لها 3 مقاعد، وعلى الناخب أن يختار 3 مرشحين.

10- دائرة بولاق الدكرور يتنافس فيها 54 مرشحًا، ومخصص لها 3 مقاعد، وعلى الناخب اختيار 3 مرشحين.

11- دائرة كرداسة، يتنافس فيها 12 مرشحًا، ومخصص لها مقعد واحد، وعلى الناخب اختيار مرشح واحد.

12- دائرة منشأة القناطر، يتنافس فيها 31 مرشحًا، ومخصص لها مقعدان وعلى الناخب اختيار مرشحَين.