إسبانيا: ندعم جهود مصر في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

القاهرة- أ ش أ:

أشادت أرانتشا غونثاليث لايا وزيرة الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون بإسبانيا بالشراكة القائمة بين مصر وإسبانيا في مجال دعم وتمكين المرأة، مؤكدة أنها من أهم مجالات العمل المشتركة بين البلدين، لافتة إلى أن إسبانيا تدعم جهود الحكومة المصرية للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمقر السفارة الإسبانية بالقاهرة لتقليد المحامية نهاد أبو القمصان وسام الاستحقاق المدني فئة "crus de oficial" باسم ملك إسبانيا فيليبي السادس الرئيس الأعلى المسئول عن منح وسام الاستحقاق المدنى بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

وأوضحت لايا أن الحكومة الإسبانية تتعاون مع المجلس القومى للمرأة للمضي قدما في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها، حيث تأتي قضية الدفاع عن حقوق المرأة والفتاه في مقدمة أجندة عمل الحكومة الإسبانية .

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون بإسبانيا في أول زيارة رسمية لها في مصر، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل بما يخدم المرأة المصرية ويعود عليها بالنفع هي وأسرتها.