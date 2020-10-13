"القوى العاملة": 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم لصرف المنحة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الخميس القادم الموافق 15 أكتوبر، هو آخر موعد للتسجيل وتحديث البيانات الشخصية للعمالة غير المنتظمة، في تمام الساعة 12 ظهراً، للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة" المقدرة بـ 500 جنيه، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت لتحديث بياناتها حتى اليوم على البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 4 ملايين و 637 ألف عامل وذلك على مدى 4 أيام.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سفيان، إلى أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سيجرى تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.​