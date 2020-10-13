برلماني: تصدر القاهرة وشرم الشيخ والغردقة مدن الشرق الأوسط أكبر دعاية للسياحة المصرية

كتب- مصراوي:

اعتبر النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تصدر ثلاث مدن مصرية لقائمة الوجهات الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط خلال 2020، في قائمة وضعتها مؤخرًا "تريب أدفايزر" أكبر منصة للسفر في العالم، والتي ضمت 10 مدن إقليمية وجاءت الغردقة فى المركز الثاني وشرم الشيخ في المركز الرابع والقاهرة في المركز السادس على مستوى الشرق الأوسط، ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة بمثابة أكبر دعاية للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه "المسعود"، التهنئة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حلمي، محافظ البحر الأحمر، على هذا النجاح الكبير الذى حققوه لمصر مطالبا من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لهذه المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أنه مضى أكثر من 90 يوما على استئناف حركة السياحة الدولية لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، نجاح التجربة المصرية بما تضمنته من ضوابط حازمة لاستقبال السياح والتزام تام من قبل المنشآت السياحية، والتي نتج عنها استقبال أكثر من 300 ألف سائح عادوا لبلادهم سالمين بعد قضاء إجازات لن تنسى على الشواطئ المصرية.

وكان الدكتور خالد العناني عن الأسواق السياحية الجديدة التي انضمت لخريطة جنسيات السياح، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات المستقبلية للدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية وإظهار التفرد الذى تتميز به بلادنا بالعديد من الأنماط السياحية.​