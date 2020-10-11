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حدث في 8 ساعات| رسائل جديدة من السيسي للمصريين.. وشيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين

08:32 م الأحد 11 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| رسائل جديدة من السيسي للمصريين.. وشيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين

حدث في 8 ساعات

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وشيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين: "خدعة ابتلعها الكثيرون".

وينشر "مصراوي" أبرز ما جاء خلال الـ8 ساعات الماضية:

مصطفى مدبولي شيخ الأزهر أحمد الطيب الرئيس السيسي القومي للطفولة

الخبر التالى:

كلمة رئيسة القومي للمرأة أمام رئيس الجمهورية خلال فعاليات الندوة التثقيفية

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