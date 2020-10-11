حدث في 8 ساعات| رسائل جديدة من السيسي للمصريين.. وشيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وشيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين: "خدعة ابتلعها الكثيرون".

وينشر "مصراوي" أبرز ما جاء خلال الـ8 ساعات الماضية: