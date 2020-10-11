ضياء رشوان: لم نطالب الإعلام الأجنبي بالانحياز السياسي.. ومساحة النشر السلبي به تراجعت

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن منهجنا في التعامل مع الإعلام الأجنبي بسيط جدًّا، ولم نطلب منهم الانحياز السياسي؛ ولكننا طالبنا بتطبيق قواعد العمل الصحفي والإعلامي المتعارف عليها دوليًّا؛ وهي التدقيق والتوازن والتأكد من المعلومة والموضوعية.

وأضاف رشوان، خلال لقائه الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc": "فى معظم الاجتماعات مع المراسلين الأجانب نؤكد لهم أننا لسنا في حالة مثالية؛ ولكننا دولة في مرحلة انتقالية صعبة جاءت بعد ثورتَين، لا يمكن لأمة بحجم الأمة المصرية بهذه الأعباء التاريخية أن تحقق ما حققته شعوب أخرى في قرن أو قرنين من الزمان".

وفي ما يتعلق بواقعة مراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية، وتقريرها الذي نشرته عن أرقام "كورونا" في مصر، قال ضياء رشوان: إن الواقعة تمت في شهر مارس الماضي، ومراسلة "الجارديان" كتبت تقريرها وفقًا لدراسة باحث في كندا عن توقعاته عن الأرقام الفعلية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء المراسلة في الهيئة، وحضرت ومعاها 3 مراسلين وتمت مناقشتها على مدار 3 ساعات في هذا التقرير، حتى تم إلغاء اعتمادها من القاهرة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن مساحة النشر السلبي في الإعلام الأجنبي تراجعت، موضحًا أن المراسلين الأجانب في مصر قرابة 1300 شخص يمثلون 300 مؤسسة.

وتابع رشوان بأن الإعلام الأجنبي يقوم على قواعد تم وضعها للعمل الإعلامي، بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه منذ 2013 كان الإعلام الأجنبي يركز على ما يُسمى بحقوق الإنسان السياسية، وحريات الرأي والتعبير، في حين أن ملف حقوق الإنسان يضم العديد من الأولويات في المسكن والحياة والأمن.. وغيرها، مضيفًا أن الإعلام الأجنبي لاحظ التطور الاقتصادي الذي يحدث وكذلك استقرار الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على توجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام الأجنبية لحضور العديد من الفعاليات.