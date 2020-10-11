السيسي عن "الاختيار": مسلسل واحد لا يكفي

كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبطال مسلسل الاختيار، لافتا إلى أنه تناول ذكر الحقيقة دون مبالغة أو تحريف، بل نقل الأحداث كما وقعت في الحقيقة.

وقال السيسي، خلال كلمته لأبطال مسلسل الاختيار على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد: مسلسل واحد مش هيكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".

ووجه الرئيس السيسي رسالة قائلا: "أوعوا تقدموا غير الحقيقية دون مبالغة في أي من الجانبين انقلوا الصورة من الواقع كما هي".

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