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أبرزهم لميس وريهام والليثي.. خريطة بأبرز تحركات الإعلاميين وبرامجهم

11:27 م السبت 10 أكتوبر 2020
أبرزهم لميس وريهام والليثي.. خريطة بأبرز تحركات الإعلاميين وبرامجهم

ريهام سعيد

(مصراوي):

شهدت الساحة الإعلامية مؤخرًا، عودة عدد من الإعلاميين للشاشة من جديد، عقب غياب لفترة طويلة.

ويستعرض (مصراوي) في التقرير التالي، أبرز الإعلاميين الذين عادوا مجددًا للشاشة خلال الأيام الماضية على النحو التالي:

1- ريهام سعيد لشاشة قناة النهار لتقديم "صبايا" الخير بعد غياب دام لأكثر من عام.

2- عمرو الليثي عاد لتقديم "واحد من الناس" على قناة الحياة بعد مغادرته منصب مدير قنوات النهار.

3- الإعلامية "لميس الحديدي" عادت لتقدم برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on بعد انتهاء تعاقدها مع قناة الحدث اليوم.

4- مدحت شلبي عاد مذيعًا ومعلقًا في قنوات أون تايم سبورتس.

5- الإعلامي أسامة كمال عاد لتقديم "90 دقيقة" بعد غياب طويل تخلله برنامج على "يوتيوب".

6- جابر القرموطي عاد لتقديم "الكلام على إيه" على شاشة الحياة.

7- انضمام دينا عصمت لتقديم برنامج "اليوم" على شاشة dmc.

8- انضمام الإعلامية هبة جلال لقناة بلومبرج الشرق.

9- انضمام الإعلامية أسماء يوسف لقناة dmc لتقديم برنامج 8 الصبح.

ريهام سعيد عمرو الليثي لميس الحديدي مدحت شلبي

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