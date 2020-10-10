​برلماني: الشعب المصري أصبح على وعي بأكاذيب وشائعات الخونة والإرهابيين

(مصراوي):

قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إنه لم يستغرب قيام قنوات "الجزيرة" وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من قطر وتركيا، والممولة من تميم بن حمد، بتشويه انتصارات أكتوبر المجيدة بطرق مشبوهة؛ خصوصًا أن التقارير التي أذاعتها قنوات "الجزيرة" ومؤسسة "هيومن رايتس ووتش" بشأن ملف الإعدامات في مصر ليست بجديدة.

وتساءل أبو جاد، خلال حديث له اليوم السبت: ماذا ننتظر من الدول والأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها؛ وفي مقدمتها النظام التركي الإرهابي ممثلاً في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان والنظام القطري الإرهابي ممثلاً في أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد؟ وماذا ننتظر من الخونة والإرهابيين الفارين من جماعة الإخوان الإرهابية والذين لا هم لهم سوى إسقاط الدولة المصرية؟

وأكد النائب أن هؤلاء الخونة والإرهابيين سوف يأتي اليوم وقريبًا جدًّا للقصاص منهم ومحاكمتهم أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه على ما فعلوه من أعمال إجرامية وإرهابية ضد مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء الخونة والإرهابين سوف يأتي اليوم الذي يتخلص فيه منهم كل من النظامين الجديدين داخل قطر وتركيا بعد زوال نظامي أردوغان وتميم الإرهابيين.

وتابع أبو جاد بأن قناة "الجزيرة" وفضائيات الدم والإرهاب داخل قطر وتركيا ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" دأبوا على تنفيذ استراتيجية طويلة المدى ضد الدولة المصرية ترتكز على دورية التقارير الكاذبة والمفبركة عن وضع حقوق الإنسان في مصر على مدار العام.

وأكد النائب أن الشعب المصري العظيم أصبح على وعي وإدراك كاملين بالسموم والأكاذيب والشائعات التي تبث ضد الدولة المصرية، ولذلك فإن كل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية أصبحوا على قلب رجل واحد ويقفون صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة؛ مما أدى إلى نجاح المصريين في إفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية وهو ما أصاب نظامَي قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بالهوس والجنون.