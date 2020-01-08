"البيئة" تنفذ ندوة تحت عنوان "ازرع شجرة بقنا"

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا، ندوة بعنوان "ازرع شجرة.. وترشيد استهلاك الماء والطاقة"، والتي استهدفت 60 إمرأة من أهالي القرية بالتعاون مع جمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية نقادة بقرية نجع دراو الأوسط قمولا.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2020.

وتناولت الندوة تعريف المرأة بيوم البيئة الوطني ومبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية وأهمية التشجير للحد من الانبعاثات والآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن دور المرأة في ترشيد استهلاك الماء والطاقة بالمنزل نظرًا لأهمية المرأة ودورها الكبير في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما تناولت الندوة، التركيز على دعوة الأديان السماوية إلى غرس الأشجار وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام الموارد.