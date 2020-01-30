تبدأ بـ 55 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الحج السياحي لموسم 2020

كتب ـ يوسف عفيفي:

يترقب قطاع السياحة الدينية، اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي، بعد إعادة مناقشتها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة وتقديمها للوزير.

ويتوقع أصحاب شركات السياحة العاملة في الموسم، ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي "البري، والاقتصادي طيران" ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أصحاب الشركات أن تلك الزيادة تأتي نتيجة الرسوم المضافة على المسار الإلكتروني للحج مثل (300 ريال رسوم التكرار و200 ريال رسوم التأمين و620 ريال رسوم النقل في الرد الواحد للانتقال إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات، فضلاً عن 5 % الزيادة السنوية في أسعار الفنادق بمكة والمدينة و500 ريال الزيادة بشيك الطوافة "الإركاب).

وبدأت الشركات في إعلان أسعار برامجها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح خصومات تصل لـ 8 آلاف جنيه لمن يحجز مبكرًا، وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الحج لهذا الموسم.

وأوضحت أن الحجز بجواز السفر فقط، وصورة البطاقة الشخصية ـ سارية ـ علمًا بأن الأسعار المعلنة غير شاملة سعر تذكرة الطيران ما عدا المستوى "البري" وسيتم تحديد السعر بعد القرعة من قبل شركة الطيران (مصر للطيران والطيران السعودي).

وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ 55 ألف جنيه لمستوى الحج الاقتصادي.

ـ 58 ألف جنيه للمستوى البري.

ـ 94 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم.

ـ 125 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.

ومن المقرر أن تتضمن الضوابط الجديدة أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي 5 نجوم قدرة 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين (الاقتصادي والبري)، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.