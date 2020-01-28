التنمية المحلية: يحق لنواب المحافظين العودة لوظائفهم السابقة عقب انتهاء عملهم

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة، مضيفا أنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب.

وأوضح شعراوي خلال اجتماعه مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يُستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة خاصة ان تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص في هذا الشأن .

وأضاف أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوي النويشى وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين" مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين.

وقال الوزير أنه التقي بعدد من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد في مقر الوزارة وجميع النواب الجدد خلال البرنامج التدريبي المنظم لهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم لعملهم السابق في حل خروجهم من الوظيفية في أي وقت.

وأكد شعراوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما التقي بالنواب الجدد عقب أداءهم اليمين الدستورية أخبرهم بأنه سيعقد اجتماع معهم في شهر يونيو القادم ليستمع منهم عن تفاصيل عملهم خلال الفترة الماضية على أرض الواقع بالمحافظات فيما يخص الإنجازات أو المشاكل أو التحديات ورؤيتهم فيما يخص هذا الشأن.

وأشار الوزير شعراوي إلى أنه تحدث مع بعض الوزراء بالحكومة من بينهم وزير البترول وبحث معهم ضمان عودة عدد من نواب المحافظين الجدد الذين يعملون في تخصصات أو شركات تابعة للقطاع الذي يشرف عليه هؤلاء الوزراء، وأعربوا جميعًا عن تفهمهم لذلك وحق نواب المحافظين في عودتهم لوظائفهم السابقة بعد خروجهم من المنصب.

وأضاف شعراوي أن نائب المحافظ ينوب عن المحافظ في كل أعماله في حالة عدم وجودة، مضيفا أن هناك بعض نواب المحافظين الذين أجادوا في إدارة أمور المحافظة وقت غياب المحافظين ومنهم نائب محافظ الإسماعيلية الذي تولي ادارة المحافظة لعدة شهور.

وقال شعراوي إن الوزارة طلبت العام الماضي من كل المحافظين بإخطارها بالملفات المحددة التي تم تكليف نواب المحافظين بها وتم اطلاع مجلس الوزراء بذلك، لافتا إلى أنه سيتم القيام بذلك مع النواب الجدد عقب انتهاء برنامجهم التدريبي ووجودهم على أرض الواقع في المحافظة.

وأوضح الوزير أنه التقي بنائب محافظ المنيا وطالبه بتولي ملف التحول الرقمي بالمحافظة وتهيئة البنية التحتية والأساسية بالمحافظة فيما يخص ذلك خاصة أنه لديه خبرات كبيرة في هذا الشأن وأن يكون ذلك الملف من ضمن الملفات التي يتولاها في عمله.

وقال شعراوي إنه التقى مع سكرتير عموم المحافظات وطالبهم بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظين خاصة أن الجميع له دور ويقوم بعمله "أنا قولت لسكرتيري العموم إن النائب مش جاي ياخد مكانك وكل واحد ليه اختصاصات ومهام".