أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير النقل: "مش هنشيل الأسفلت بالبلدوزر تاني"

01:47 م الإثنين 27 يناير 2020
وزير النقل: "مش هنشيل الأسفلت بالبلدوزر تاني"

اللواء كامل الوزير

كتب- أحمد علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أن الحكومة تعاقدت على ماكينات جديدة لرصف الطرق، تعتمد على إعادة تدوير الأسفلت بدلا من إهداره بنزع الطبقة القديمة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "مش هنشيل أسفلت بالبلدوز تاني، ودايما بنبه على زملائي متشلوش الأسفلت إلا لو تاني يوم هتشتغلو فيه".

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/201٩

وأكد الوزير في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكه الحديد.​

كامل الوزير وزارة النقل رصف الطرق

الخبر التالى:

شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص وضعه الله شرطًا للتغير إلى الأفضل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة