وزير النقل: "مش هنشيل الأسفلت بالبلدوزر تاني"

كتب- أحمد علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أن الحكومة تعاقدت على ماكينات جديدة لرصف الطرق، تعتمد على إعادة تدوير الأسفلت بدلا من إهداره بنزع الطبقة القديمة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "مش هنشيل أسفلت بالبلدوز تاني، ودايما بنبه على زملائي متشلوش الأسفلت إلا لو تاني يوم هتشتغلو فيه".

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/201٩

وأكد الوزير في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكه الحديد.​