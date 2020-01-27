كامل الوزير: مضاعفة ميزانية هيئة الطرق إلى 10 مليارات جنيه

كتب- أحمد علي:

استعرض كامل الوزير، وزير النقل، أوجه التعاون بينه وبين نواب لجنة النقل في البرلمان، وأكد أنه قد تم التنسيق بين وزارته وبين الأعضاء في عدد من الملفات التي شهدت نجاح وتنفيذ سريع على أرض الواقع.

واستطرد الوزير خلال اجتماعه بنواب لجنة النقل: أي مسألة تطرحها اللجنة وتناقشها يتم تنفيذها فورا، منها بيع الخردة بـ ٣٤٠ مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، وضمن الخطة المقبلة نستهدف إنهاء المشروعات غير المكتملة، وسنضاعف ميزانية هيئة الطرق لتصبح 10 مليار جنيه، تحصلنا على ٢ مليار جنيه منهم سريعا.

وتابع الوزير: نسقنا سويا في قانون الملاحة البحرية، وكافة الأفكار التي تنبع من اللجنة تكون محل تقدير. ​