المشرف على مدينتى رشيد والنوبارية يتفقد إنشاءات "أبراج صواري" بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مجدي يوسف، المشرف على مدينتي النوبارية ورشيد الجديدتين، ومنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إنشاءات مشروع التجمع العمراني "أبراج صواري" بالمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، رافقه خلال جولته، مسئولو المشروع والشركات المنفذة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وتابع "يوسف"، خلال جولته بالمنطقة، أعمال الطرق وصب الخوازيق لعدد 15 برجًا سكنيًا بمشروع "صواري" بالمرحلة العاجلة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من 40% من أعمال الخوازيق بعدد 400 خازوق، ضمن أعمال الأساسات للأبراج، وجارٍ التجهيز لتجارب التحميل، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم الانتهاء من توقيع الطرق مساحيًا بالمنطقة بالكامل، وكذا قطع طرق بالمرحلة العاجلة وصولاً لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم" طبقة أولى" (بطول ١ كم) بالمنطقة.

واستعرض المشرفة على مدينتي النوبارية ورشيد، الموقف التنفيذي لمدينة رشيد الجديدة وأراضي الواقعة ضمن مشروع محور المحمودية بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات بتلك الأراضي بنسبة تجاوزت 60%.

وأشاد يوسف، بالمجهود الذي يقوم به جهاز مدينة رشيد الجديدة، وكذا الإجراءات التي قام بها الجهاز للتغلب علي المعوقات التي واجهت التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أصدر قراراً بتولى المهندس مجدى يوسف، الإشراف على جهازى مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة"غرب كارفور" بالإسكندرية، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.