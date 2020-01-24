"سياحة النواب" تفتح ملف مخالفات تنظيم تأشيرة الحج والعمرة

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، الأحد المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن عدم استغلال الشركة القابضة للسياحة للأصول المتاحة للشركات التابعة لها.

وتواصل اللجنة، الاثنين، استكمال مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة بشأن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والضوابط المنظمة لها، مع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين الدكتور محمد أحمد فؤاد، وزكريا حسان، بشأن وجود ممارسات مخالفة في تنظيم تأشيرة الحج والعمرة، ما يترتب عليه ضررًا بالغًا للمعتمرين والحجاج وتسبب في منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية.

أما يوم الثلاثاء، يستعرض الأعضاء نتائج الزيارة الميدانية التي نفذتها اللجنة لشارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية يوم الأربعاء 15/1/2020، للوقوف على أعمال التطوير التي تتم فيهما، ومتابعة التجهيز المرفقي لأعمال التطوير في هذه المنطقة الحيوية على أرض الواقع.