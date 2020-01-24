برلماني: السيسي استطاع استعادة دور مصر في أفريقيا (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الخبير العسكري وعضو مجلس النواب اللواء حاتم باشات، إن مصر استطاعت عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مكانتها في أفريقيا بعد غياب عن القارة السمراء، التي تطورت وأصبحت تضم كوادر شبابية على أعلى مستوى من الوعي والتقدم ويمثلون بلادهم جيدًا في المحافل الدولية.

وقال باشات، خلال كلمته في ندوة حصاد العلاقات المصرية الأفريقية التي عقدت مساء اليوم الجمعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب: "لقد تحدى الرئيس كافة الصعاب والمخاطر نحو ترسيم الحدود، وحقق إنجازات كثيرة خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من خلال التبادل بين 88 دولة أفريقية، والاجتماع لأكثر من 152 مرة، وخلق رأي عام داخل مصر تجاه أفريقيا، التي أصبحت الأقرب لها، بالإضافة إلى خلق دوائر انتماء سياسية، ثقافية، اقتصادية، دينية".

وأضاف: "أصبح السيسي يتمتع بشعبية كبيرة في دول أفريقيا، وسوف تسلم راية الاتحاد الأفريقي إلى دولة الكاميرون في فبراير المقبل، واستكمال مسيرة مصر للعديد من الملفات التي فتحها الرئيس خلال هذا العام والعمل على استكمالها مثل الملف الليبي، والإرهاب، والقضية الفلسطينية، وغيرها".​