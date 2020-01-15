رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة تحديث المناهج وربطها بعلوم العصر

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تحديث المناهج وربطها بعلوم العصر الإنسانية والاجتماعية، والخروج من دائرة العلوم القديمة، مشيرًا إلى أهمية تطوير علوم الدين أيضًا كونها علومًا بشرية خاصة علوم الشريعة (الحديث والفقه والتفسير).

وقال الخشت، خلال حفل مجلس كلية دار العلوم لتكريم رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، على ما قام به من مشروعات ومبادرات على رأسها تأسيس خطاب ديني جديد، ومشروع تطوير العقل المصري، ومبادرته لتطوير اللغة العربية وتأسيس مفوضية اللغة العربية، إن تطوير اللغة شرط إلزامي لتطوير الفكر بشكل عام والفكر الديني بشكل خاص، مؤكدًا أهمية كلية دار العلوم كقلعة معرفية لابد أن تسهم مساهمة فعالة في تطوير الخطاب الديني وتطوير علوم اللغة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم تفعيل اللجنة التي شكلها بمجلس الجامعة لتحديث وتطوير المناهج بدار العلوم برئاسة عميد دار العلوم ورموز الكلية ومنهم الدكتور حامد طاهر، والدكتور أحمد درويش، والدكتور نبيل غنايم، مشددًا على اعتزازه برموز كلية دار العلوم وعميدها الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن.

وأكد عميد كلية دار العلوم، أن تكريم المجلس للدكتور الخشت جاء لجهوده في المجال الفكري والفلسفي وتبنيه مشروعًا وطنيًا كبيرًا لتطوير العقل المصري أهم مفرداته هو مشروع التفكير النقدي الذي لا يقتصر على مجرد مقرر دراسي كمتطلب جامعي على الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو اللبنة الأولى في مشروع مواجهة الفكر المتطرف.