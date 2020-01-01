شركة هولندية.. الحكومة تكشف عن مشروع جديد لاكتشاف مواهب كرة القدم

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة هولندية رائدة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، لتنفيذ مشروع " "STARS OF EGYPT "نجوم مصر"؛ وذلك من أجل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في مجال كرة القدم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياَ من دولتي إنجلترا وهولندا، لافتاً إلى أن المشروع سيمثل منصة لاحتضان المواهب الناشئة للاعبي كرة القدم بين سني 6 و16 سنة، من خلال إنشاء 16 أكاديمية كرة قدم مستقلة "مراكز تدريب" عالية الجودة في كافة أنحاء الجمهورية، سعياً للمُساهمة في تطوير قطاع الناشئين بمجال كرة القدم، وإمداد المنتخبات القومية بلاعبين على مستوى عالٍ من الأداء، بما يضمن تحقيق إنجازات بكافة المحافل الدولية والعالمية في هذه الرياضة. ​