مشروعات طرق وقطارات.. ماذا حققت وزارة النقل في 2019؟

كتب- أسامة علي:

شهدت وزارة النقل، إنجازات متعددة خلال عام 2019 في قطاعاتها المختلفة، غير أنها شهدت حادث مؤلم راح ضحيته 21 شخصا وأصيب 52 آخرين في محطة مصر، استقال على إثرها الدكتور هشام عرفات، وتولى المهمة الفريق كامل الوزير.

كما شهدت الوزارة، افتتاح محطات جديدة للمترو، وزيادة سعر تذكرة الخط الثالث، إضافة إلى توقيع صفقات مهمة لتطوير السكة الحديد.

وينشر "مصراوي" حصاد لأبرز الأحدث في وزارة النقل خلال عام 2019، كالآتي:

هيئة الانفاق

- افتتاح 4 محطات نفقية (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس -محطة هليوبوليس) من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.

- ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة ، وتركيب شبكة ھوائية لإستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجھزة الإشارات والتحكم على طول السكة وربطھا مع أجھزة التحكم المركزى للخط، تنفيذ غرفة معدات كھربائية لتقوية الطاقة لاستيعاب القطارات بعد الإزدواج، وإعادة تشغيل محطة المرج الجديدة عقب الانتهاء من أعمال تطويرها.

القطار المكهرب

كما أبرمت الهيئة العديد من الاتفاقيات، أبرزها إنشاء مشروع قطار الكهربائى، بقرض من الحكومة الصينية بقيمة 1.2 مليار دولار مقسمة إلى قرض ميسر بقيمة 739 مليون دولار وقرض تفضيلى بقيمة 461 مليون دولار ، إضافة إلى توقيع عقد الصيانة مع اتحاد الشركات الصينية (أفيك/كريك) لمدة 12 عام (سنتين مجانيتين + 10 سنوات مدفوعة) بقيمة 110 مليون دولار.​

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر:

تم توقيع عقود التنفيذ والصيانة لمدة 30 عام بتاريخ 5/8/2019 مع تحالف (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) حيث تبلغ تكلفة التنفيذ 2695.6 مليون يورو وتكلفة أعمال الصيانة 1567 مليون يورو ومخطط نهو مونوريل العاصمة الإدارية فى فبراير 2023 ومونوريل السادس من أكتوبر فى مايو 2023.

المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو:

ترسية الأعمال الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات والسكة على اتحاد شركات ميتسوبيشى – أوراسكوم، والتعاقد مع شركة هيونداى روتيم الكورية على توريد 6 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 131.12 مليون دولار بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 63.118 مليون دولار (بما يعادل 2210.9 مليون جنيه).

التعاقد مع شركة سوكوفير الفرنسية بتاريخ 6/8/2019 على توريد 2 جرار للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة قدرها 3.6 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 926 ألف يورو (بما يعادل82.6 مليون جنيه).

السكة الحديد

شهد عام 2019 وصول 10 جرارات مع شركة جينرال إلكتريكGE، ضمن صفقة الـ100 جرار، كما تم توقيع التمويل الخاص بشراء عدد 100 جرار EBRD بتمويل من البنك الاوربى لاعادة الاعماروالتنمية ، إضافة إلى توقيع التمويل الخاص بشراء 1300 عربة سكك حديد بتمويل من بنك التنمية الصادرات والواردات المجري.

كما تم توقيع عقد توريد 50 جرار من شركة PRL وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة 41 جرار طراز EMD بالاضافة الى عقد صيانة لمدة 15 سنة ل141 جرار، وكذاالتعاقد على توريد 150 الف فلنكة خرسانية جديدة من مصنع سيجوارت.

وخلال عام 2019، انتهت الوزارة من تطوير نظم التحكم والتشغيل لـ 85 مزلقان ليصبح إجمالي المنفذ 415 مزلقا، إضافة إلى التطوير المدني لـ 52 مزلقان ليصبح إجمالي المنفذ 644 مزلقان.

وجددت الهيئة، سكك بإجمالي طول 64 كم وتجديد مفاتيح سكة بـ 176 مفتاح والصيانة الميكانيكية للسكك بطول 3100كم، إضافة إلى شحن وحدات الدفعة الثالثة من مهمات صفقة توريد 40 عربة قوى ومن المقرر تسليم اول 10 عربات قوي يناير 2020، وكذا استلام 75 عربة، ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد 140 عربة بضائع.

وأعلنت الوزارة، الانتهاء من تطوير 84 عربة ركاب، مع مصنع سيماف ، وتحسين 33 محطة خلال سنة 2019 من إجمالى 133 محطة، وتطوير 5 محطات خلال عام 2019 من إجمالى 48 محطة.

وأضافت الوزارة منافذ بيع جديدة في المحطات الرئيسية والمتوسطة مما يساهم في حصول الراكب علي التذكرة بسهولة ، وزيادة عدد الركاب حوالي 40 مليون راكب، إضافة إلى تشغيل 18 رحلة جديدة.

كما شهد العام، بدء الدراسة بالمعهد الفني الفوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد.

إنجازات مشروعات الطرق​

- صيانة ورفع كفاءة طريق ادفو/ مرسى علم من كم 15 حتى كم 30 (مرحلة ثانية) بطول 15 كم بتكلفة 33.2 مليون جنيه.

- تقوية وتغطية طريق كفر الدوار/ ابو المطامير (مرحلة اولى) من كفر الدوار الى كوبري كفر العبد بطول 16 كم بتكلفة 25.6 مليون جنيه.

- تقوية وتغطية طريق كفر الدوار/ ابو المطامير (مرحلة ثانية) من كوبري العبد حتى ابو المطامير بطول 20 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه.

- إصلاح آثار السيول ورفع كفاءة طريق رأس غارب/ الشيخ فضل (مرحلة أولي) بطول 60 كم وبتكلفة 230.5 مليون جنيه.

- ازدواج طريق التوفيقية/ الخطاطبة من التوفيقية حتي قناطر كفر بولين بطول 15 كم وبتكلفة 103.6 مليون جنيه.

- استكمال رصف شوارع مدينة سفاجا بتكلفة 63.5 مليون جنيه.

- إنشاء الطريق الدائري حول مدينة القصير بطول 21 كم بتكلفة 109 مليون جنيه.

- تطوير طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتي برج العرب بطول 10 كم بتكلفة 137.9 مليون جنيه.

- إنشاء طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتي برج العرب بطول 10 كم بتكلفة 88.14 مليون جنيه.

- تطوير وانشاء طريق برج العرب من الكافوري / سيدي كرير بطول 18.5 كم بتكلفة 329.37 مليون جنيه.

- تقوية وتغطية طريق سيدي كرير / المطار بطول 18.5 بتكلفة 136.9 مليون جنيه.

- تقوية وتغطية طريق السويس / السخنة بطول 28 كم وبتكلفة قدرها 87.5 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق مسطرد / عزبة باتا وبعض الأعمال المتفرقة في نطاق المنطقة المركزية بطول 22 كم وبتكلفة قدرها 137.2 مليون جنيه.

- مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع الطاقة الشمسية ببنبان من كم42 حتي كم51 من أسوان بطول 9 كم وبتكلفة 59.9 مليون جنيه.

- إعادة رصف الطريق الشرياني لمدينة مرسى علم بطول 22 كم وبتكلفة 89.9 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق كفر الشيخ / دسوق بطول 32 كم وبتكلفة 44.7 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق المحلة / نمرة البصل / كفر الشيخ (مرحلة ثانية) بطول 10 وبتكلفة 22 مليون جنيه.

- تقوية ورصف طريق المحلة الكبرى / محلة محسن / دمرو بطول 12 كم وبتكلفة 41.8 مليون جنيه.

- استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج بطول 30 كم (من كم 50 الى كم 80 جنوبا) بطول 30 كم بتكلفة 66.6 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق سوهاج / ابو شوشة ( مرحلة ثالثة ) بطول 15 كم بتكلفة 15.4 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق كوبري بنها / الزقازيق من كوم حلين الى الجديدة بطول 12 كم بتكلفة 37.7 مليون جنيه.

- ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من مطاي حتى المنيا بطول 33 كم بتكلفة 140.4 مليون جنيه.

- رفع كفاءة طريق الغردقة / راس غارب من كم 60 الى كم 100 بطول 40 كم بتكلفة 38.7 مليون جنيه.

- إعادة رصف ورفع كفاءة شوارع مدن محافظة الأقصر بتكلفة 47.3 مليون جنيه.

- الصيانة العاجلة لطريق سوهاج / قنا الصحراوي ووصلاته بتكلفة 9.9 مليون جنيه.

- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق برنيس / الشلاتين (مرحلة أولي) من راس بناس حتى كم 37 جنوب برنيس بطول 55 كم بتكلفة 88.2 مليون جنيه.

مشروعات الكباري

محور عدلي منصور على النيل بتكلفة 1147 مليون جنيه.

كوبرى كفر شكر بتكلفة 225مليون جنيه.

كوبرى صهرجت بتكلفة 240.6 مليون جنيه.

كوبرى بشلا بتكلفة 200 مليون جنيه.

كوبرى طنامل بتكلفة 225 مليون جنيه.

كوبري كم 109 على طريق القاهرة / السويس الصحرواي بتكلفة 200 مليون جنيه.

كوبري وادي حجول على طريق القاهرة / السويس الصحراوي بتكلفة 200 مليون جنيه.

إتوبيسات "سوبر جيت"

تعاقدات النقل البري شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبر جيت) على 21 أتوبيس جديد من أشهر الماركات العالمية بتكلفة 97 مليون جنيه تم استلام 11 منهم خلال عام 2011 ليصل عدد الاتوبيسات الخاصة بالشركة الي 210 اتوبيس ستزيد خلال عام 2020 الي 220 أتوبيس بعد استلام الـ 10 اتوبيسات المتبقية من الـ 21 اتوبيس.

النقل البحري

كان أبرز الأحداث خلال عام 2019، فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO، إضافة إلى مشروع تطوير البنية المعلوماتية لقطاع النقل البحري بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المقر الجديد لقطاع النقل البحري في سموحة بتكلفة 12 مليون جنيه.