منظمة التعاون الاقتصادي: مصر أصبحت قدوة للدول الإفريقية في تنفيذ الإصلاحات

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت رئيس موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غبرييلا راموس، أن مصر لها دور كبير في المنطقة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الإفريقية اتخذت مصر كمثال لها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.

ووجهت راموس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية، وعلى أجندة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة في أجندة الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن الدكتورة سحر نصر قامت بجهود كبيرة لتهيئة البيئة الاقتصادية لعمل وتمكين المرأة في قانون الاستثمار.

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة تعمل على وضع إصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر خاصة سيدات الأعمال.

وأوضحت أن الوزارة تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة، وتتطلع لمزيد من الشراكة مع المنظمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومي للمرأة في الإصلاحات التشريعية والاجتماعية للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وذكرت أن الوزارة تركز في الاستثمارات على توفير فرص عمل للمرأة والشباب، بما يساهم في تمكينهم، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية ولايته، وجه بدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، والنتيجة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر، قامت بتخصيص مادة بقانون الاستثمار، تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص متساوية للمرأة في أن تكون مستثمرة ورائدة أعمال.

وأشارت إلى أن كافة المشروعات يتم التنسيق فيها مع المجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية لكي تكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحة أن الدولة تستثمر في رأس المال البشرى خاصة في الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدى واجباتها الأسرية والعملية، مشيرة إلى أنه يتم توجيه جزء من التمويل في مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة التي أسسها عدد من رائدات الأعمال، كما تم تخصيص شباك خاص بالمرأة داخل مركز خدمات المستثمرين وفروعه في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية لعبت دورا كبير في أجندة التمكين الاقتصادي فهناك 8 وزيرات يمثلن 25 % من تشكيل مجلس الوزراء، موضحة أن نسبة المرأة في مجلس النواب ستصل إلى 25 % في تشكيل مجلس النواب المقبل.

وقدمت الشكر للوزيرة على جهودها في تمكين المرأة وسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور هي محور التمكين الاقتصادي واتخاذ القرار والقيادة والحماية الاجتماعية ومحور التشريعات والتغيير المجتمعي، وأشادت بما تضمنه قانون الاستثمار من وجود مادة نصت على فرص متساوية للجنسين في الفرص الاستثمارية.

وذكرت أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال الأعمال ستزيد من مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي.

بدوره، قال السفير يان تيسليف السفير السويدي في القاهرة، إن من عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري تمكين المرأة، ومنحها فرصا متساوية للعمل والمشاركة الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من أهم ثروة تملكها مصر، وهي الثروة البشرية.

وأشار سفير دولة السويد إلى أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به كافة قوى المجتمع، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة، مضيفًا أن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص يعزز الاقتصاد ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلبا رشيدا للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.