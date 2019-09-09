نشاط السيسي وتنسيق الجامعات.. أهم ما تناولته الصحف الصادرة اليوم

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" العديد من الموضوعات المهمة جاء على رأسها، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة الضبعة ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، وتنسيق الجامعات.

وأبرزت الصحف اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية.

واهتمت بتوجيه الرئيس السيسي بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة.

وأكد الرئيس السيسي، وفقا للصحف، أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.

وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والتي أكد خلالها أن الرئيس السيسي اطلع على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، حيث أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجري العمل في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء، والتي تتضمن تجهيز الموقع، الأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم، استكمال مرافق البنية التحتية، وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

وتناول الاجتماع كذلك وفقا للمتحدث آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق الذي يضمن توفير التغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن العمل في مشروع أنفاق الكهرباء يعد نقلة نوعية في هذا المجال والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

كما اهتمت الصحف بتأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وتوجيهه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، وتأكيده أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.

ولفتت الصحف الثلاث إلى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والتي نقلها الفريق أول محمد زكى للذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، وكذلك توجيه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

واهتمت الصحف كذلك بتأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية "مصر 2030".

وأبرزت تصريحاته بأنه تم تخصيص 7ر8 مليار جنيه بموازنة 2019 - 2020 لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية وتطوير القدرات الرقابية.

وأوضح الوزير - وفقا للصحف - أن المشروع القومي للتحول الرقمي، بدأ يؤتي ثماره في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

واستعرض خطة الوزارة للتحول الرقمي التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولا ثم ميكنتها، ضمانا للحوكمة وترسيخا للشفافية وتحقيقا للانضباط المالي، مؤكدا أن العام المالي 2019 - 2020، سوف يشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية.

كما أبرزت الصحف الثلاث إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأشارت الصحف إلى أن إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول بلغ 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، وأن عدد الناجحين في الدور الثاني بلغ 113 ألفا و682 طالبا وطالبة، وأن إجمالي العدد المقدر للمرحلة الثالثة هو 198 ألفا و554 طالبا وطالبة.

وذكر بيان للوزارة أبرزته الصحف أن عدد الطلاب المتقدمين في الشعبة العلمية بلغ 106 آلاف و153 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 80 ألفا و771 طالبا وطالبة، بإجمالي 186 ألفا و924 طالبا وطالبة، وأن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد بالشعب العلمية بلغ 103 آلاف و396 طالبا وطالبة، وفي الشعبة الأدبية بلغ عدد الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد التابعة للوزارة 79 ألفا و668 طالبا وطالبة، بإجمالي 183 ألفا و264 طالبا وطالبة، فيما تخلف 11 ألفا و730 طالبا وطالبة عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة الثالثة.

وتابع البيان أن عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم بلغ ألفين و757 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و903 طلاب وطالبات من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

ونوه بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وأنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع 555 ألفًا و652 طالبًا وطالبة في المراحل الثلاث، لافتا إلى أن بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد إخطار بترشيحه وليست مستندا رسميا لقيد الطالب، وأن بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب تعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية لشئون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية (مرحلة تقليل الاغتراب) للمرحلة الثالثة.

وأشارت الصحف إلى أنه تقرر أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10% خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى 13 سبتمبر وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.