بالتزامن مع إعلانها.. 10 معلومات عن معايير تصنيف "النزيل الخفي" والفنادق المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

تعلن وزارة السياحة، اليوم الاثنين، المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية والتي تم صياغتها ما يعد أحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير السياحة.

ومن المقرر بعد إعلان المعايير، تفعيل "النزيل الخفي" الذي يعد أحد النظم الحديثة للتفتيش على الفنادق وقياس مدى جودتها، وهو النظام الذي سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن المعايير الجديدة، والتي تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن ملامح معايير تصنيف الفنادق ونظام النزيل الخفي في الفنادق كالتالي:

1ـ تم التنسيق بين مصر ومنظمة السياحة العالمية لوضع معايير خاصة بالسلامة المهنية والصحية بالفنادق، لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقي.

2ـ تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدى جودة الخدمة المقدمة بالفنادق، ما يكون مؤشرًا على مدى كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

3ـ سيتم تطبيق المعايير الجديدة على فنادق فئة ( 3 - 4 - 5 نجوم)، وفقًا لأنواعها المختلفة (فندق ثابت - فندق عائم - فندق بيئي)، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل تكنولوجي حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها.

4ـ تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.

5- تم تأهيل 23 مفتشًا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، بجانب تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

6- تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة، والفنادق البيئية للحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وإضافة مفاهيم السياحة الخضراء.

7- مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بالفنادق لتكون ملائمة لطبيعة العمل وكافة سبل الراحة والأمان بها، وتوفير ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين فى المعايير الجديدة.

8ـ- منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة، حيث سيتم منح الفنادق فئة 3و4و5 نجوم فترة عام لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، وعامين للفنادق فئة نجمة ونجمتين.

9- يقوم "النزيل الخفي" بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته، وقياس مدى جودته في كافة القطاعات بداية من النظافة وحتى التجهيزات والخدمة والعمالة وجودة الطعام.

10- اشتراط المعايير ضرورة وجود ممرات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنتجعات مزودة بمنحدرات تسهل عملية الصعود والنزول، وتوفير دورات مياة خاصة بهم، ومطعم رئيسي بكل فندق أو منتجع وحمام سباحة قابل للتسخين.