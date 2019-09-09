رئيس جهاز أكتوبر: نصادر 50 "توك توك" يوميا.. وتسليم شقق "جنة" في هذا الموعد (حوار)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- عمر هاشم:

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، موعد تسليم أول وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، والخدمات الموجودة في المشروع، موضحًا خطة الجهاز للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وقال الشربيني لـ"مصراوي"، إنه مستهدف تسليم 2000 قطعة أرض حتى نهاية العام كاملة المرافق، كما يتم التجهيز لطرح 250 قطعة أرض إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزًا.

وإلى نص الحوار:

-كم تقدر موازنة الجهاز للعام المالي الحالي؟

موازنة العام المالي تقدر بـ4 مليارات جنيه، لتمويل العديد من المشروعات المتنوعة من مرافق وطرق وإسكان وتطوير المشروعات القديمة بالمدينة.

- ماذا عن مشوعات الطرق بالمدينة؟

استثمارات تنفيذ شبكة الطريق في المدينة بلغت مليار جنيه و200 مليون جنيه، فيتم تنفيذ ما يقرب من 120 كيلو متر طرق، بجانب تطوير محاور الطرق القديمة لتخفيف السيولة المرورية بالمدينة، كما أننا ننفذ جزء من الخطة القومية للطرق عن طريق الدائري الأوسطي بطول 30 كيلو متر.

- ما أهم المحاور والطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؟

خطة تطوير الطرق تشمل تطوير المحاور الداخلية، بداية من محور الكفراوي، من أول الحصري إلى فودافون بطول 6.5 كم، وتشمل أعمال التطوير زيادة عرض الطريق، وجعله طريقًا حضاريًا يضم كل العناصر المرورية والتنسيقية ليصبح بمثابة شريان داخلي لربط المدينة، بجانب محور وصلة دهشور الشمالية الرابط من طريق الواحات حتى طريق مصر إسكندرية الصحراوي والواحات مرورًا بـ26 يوليو، ومحور جمال عبدالناصر، الذي يقطع وصلة دهشور الشمالية حتى المنطقة الصناعية، وجارٍ تطويرها ورفع كفاءتها، وتوسيع الطريق لـ14 مترًا.

- متى سيتم البدء في مشروع جنة للإسكان الفاخر؟

مشروع جنة للإسكان الفاخر يتكون من 280 عمارة عبارة عن 6720 شقة كاملة التشطيبات، بحجم استثمارات وصل لـ500 مليون جنيه، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع حوالي 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترًا.

والجهاز سيبدأ تسليم الوحدات للحاجزين نهاية الشهر الجاري، على أن تستمر عمليات التسليم تباعًا حتى منتصف 2020، في ضوء خطة التنفيذ للمشروع.

- ما هي نسب تنفيذ المشروع والخدمات الموجودة به؟

نسبة تنفيذ مشروع جنة وصلت لـ85%، ويتم التنفيذ دون أي تغيير في المشروع عن ما تم إعلانه في كراسة شروط الحجز، حيث تضم العمارات أسانسير بجانب السور الخرساني وكافة الخدمات المتفق عليها مع الحاجزين، كما يضم المشروع مسطح مائي مثل حمام السباحة ولكن ليس بنفس العمق، حفاظًا على حياة الحاجزين وأطفالهم، كما يوجد برجوالات خشبية، ونادي رياضي "كلوب هوس" ومساحات خضراء كبيرة، ويضم أيضًا سوقًا تجارية لخدمة الحاجزين، ومساحات كبيرة لانتظار السيارات".

- كيف واجعتم ظاهرة العشوائية في المدينة؟

مظاهر العشوائية بدأت في الظهور بشكل كبيرة خاصة بانتشار الـ"توك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، فتم البدء في تنفيذ آليه لمنع سيره على المحاور الرئيسية، تمهيدًا لمنع سيره نهائيًا بالمدينة، فيتم شن حملات يومية ومصادرة ما يقرب من 40 لـ50 "توك توك" يوميًا، فحتى الآن تم مصادرة 1000 "توك توك".

الـ"توك توك" اللي بيتم التحفظ عليها أثناء حملات التفتيش، يتم وضع ضوابط لضمان خروجها وبيعها خارج المدينة لأماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات، ولم تم التحفظ على الـ"توك توك" مرة أخرة يتم مصادرته نهائيًا.

- ماذا عن بديل الـ"توك توك"؟

مع استمرار حملات مصادرة الـ"توك توك"، تم إتاحة ترخيص 500 سيارة "فان" 7 راكب ضمن منظومة السرفيس بالمدينة، وبالتنسيق مع المرور، للقضاء على المظاهر العشوائية نهائيًا، للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، كما تم التواصل مع جهاز تنميو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لشراء عربيات الفان.

- هل يوجد طرح أراضي جديدة للأفراد؟

هيئة المجتمعات العمرانية تجهز لطرح أراضي جديد خلال الأسابيع المقبلة، ومدينة 6 أكتوبر سيكون لها نصيب في هذا الطرح بواقع 250 قطعة أرض ضمن مشروعات أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا.

- كم عدد قطع الأراضي المستهدف تسليمها حتى نهاية العام؟

الجهاز اعتمد خطة تسليم الأراضي بداية من 18 يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية العام، ومستهدف تسليم 2000 قطعة أرض في مختلف المستويات للأفراد كاملة المرافق وجاهزة تمامًا.

- ماذا عن مشروع شارع مصر؟

مشروع شارع مصر سيتواجد في 3 مواقع بالمدينة، حيث تم طرح الموقع الأول في المحور المركزي بجوار منطقة المعاهد، ومتوقع تسليم الموقع نهاية الشهر الجاري، والموقع الثاني يقع على المحور الركزي الجنوبي، أما الموقع الثالث فيوجد بمنطق الشماليات، حيث تقدم 350 مواطنًا للحصول على اماكن لهم بالمشروع، ومتوقع قبول 40% منهم.

- ماذا عن الموقف الإقليمي بالمدينة؟

يعمل الجهاز حاليًا على الانتهاء من تنفيذ الموقف الإقليمي على مساحة 12 فدانًا، حيث يتواجد في الفصل السكني الصناعي بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي ويهدف لربط المدينة بجميع المحافظات.

- هل بدأ الجهاز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

منذ إصادر اللائمة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والجهاز يستقبل طلبات التصالح من المواطنين، فحتى الآن لم يتم تقديم سوى 40 طلبًا فقط بهدف التصالح.

- ماذا عن تطوير ميدان الحصري؟

تم البدء في تطوير منطقة الحصري، يوليو الماضي، في إطار جهود جهاز المدينة للارتقاء بجودة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية، ومن المقرر الانتهاء منم أعمال التطوير الإسبوع الجاري، حيث تتضمن خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميداني (ماجدة - الحصري) للعمل على خفض الكثافة المرورية، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتعديل الاتجاهات الداخلية لنطاق المولات بما يتناسب مع الاستعمالات، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة.

ويشمل التطوير عمل طريق بين مول دايموند ومجمع ماجدة للربط مع الطريق الداخلي لنطاق المولات باتجاه واحد ممنوع الانتظار به، وخلق ساحات انتظار سيارات سطحية بنطاق المولات تسع 194 سيارة، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة المستخدمين للسيارات، وخلق ساحات انتظار جانبية بالطرق الداخلية تسع 420 سيارة، وتشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المستخدمين المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تدعيم شبكات الحريق وشبكات المياه والإنارة.

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