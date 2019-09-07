سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول جثمان عالِم "الرقابة النووية"

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، موعد نقل جثمان الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية، من المغرب إلى القاهرة.

وتوفى الدكتور أبوبكر رمضان، الجمعة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي عقدت خلال الفترة من 2 – 6 سبتمبر بمدينة مراكش المغربية.

وقال السفير المصري بالمغرب في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم نقل جثمان الفقيد مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، عقب الانتهاء من إجراءات التشريح وشحن الجثمان، لافتا إلى أن هناك تحاليل معمقة لم تصدر نتيجتها بعد.

وأشار إلى أنه وفقًا لرواية السلطات المغربية والمشاركين في ورشة العمل، فإن الراحل كان مشاركا في الجلسة، واستأذن لشعوره بتعب، وطلب الصعود إلي غرفته للراحة، وتناول دواء، مضيفًا: "عند مرور موظف في الفندق أمام غرفة الراحل وجد باب وشبابيك الغرفة مفتوحة، وكان يطلب أوكسجين، فتم استدعاء طبيب الفندق الذي أوضح أنه يمر بأزمة قلبية".

وأضاف: "تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي قبل وصوله إلى هناك".

وأشار السفير المصري، إلى أن تقرير الطبيب الشرعي، أكد تقارير المستشفى بوفاة الدكتور أبوبكر رمضان نتيجة أزمة قلبية حادة، موضحا أنه تم إجراء تشريح أولى أكد أن الوفاه طبيعية، نتيجة سكتة قلبية.

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